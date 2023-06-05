Из-за плохого состояния поля на «Петровском» ретро-матч «Зенит» — Сборная России пройдет на «Газпром Арене»

Принято решение о переносе ретро-матча «Зенит» — Сборная России, который состоится 15 июня, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игру перенесли с «Петровского» на «Газпром Арену». Причина — в плохом состоянии поля на «Петровском», где после соревнований регбистов вытоптан газон.

В матче примут участие футболисты «Зенита», выигравшие в 2008-м Кубок и Суперкубок УЕФА, а также игроки сборной России, в 2008-м завоевавшие бронзу на Евро.