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Сегодня, 22:41

Из-за плохого состояния поля на «Петровском» ретро-матч «Зенит» — Сборная России пройдет на «Газпром Арене»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Принято решение о переносе ретро-матча «Зенит» — Сборная России, который состоится 15 июня, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, игру перенесли с «Петровского» на «Газпром Арену». Причина — в плохом состоянии поля на «Петровском», где после соревнований регбистов вытоптан газон.

В матче примут участие футболисты «Зенита», выигравшие в 2008-м Кубок и Суперкубок УЕФА, а также игроки сборной России, в 2008-м завоевавшие бронзу на Евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/iz-za-plohogo-sostoyaniya-polya-na-petrovskom-retro-match-zenit-sbornaya-rossii-projdet-na-gazprom-arene/
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Сборная России по футболу
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Ретро-матч «Зенита» и сборной России может пройти на «Петровском»
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