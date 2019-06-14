Ивица Олич: "Спасибо Черчесову, он преобразил сборную России"

На пресс-конференции, посвященной выходу на русском языке книги главного тренера сборной Хорватии Златко Далича "Россия нашей мечты" тренер Ивица Олич и экс-вратарь Стипе Плетикоса поделились впечатлениями от ЧМ-2018 и вспомнили о карьере в России. Олич в бытность футболистом выступал в ЦСКА, а Плетикоса защищал цвета "Спартака" и "Ростова".

- Вы оба успешно выступали в России. После ЧМ с чем для вас ассоциируется страна - с турниром или карьерой?

- Сложно разделить, я всегда считал Россию своим вторым домом, - сказал Плетикоса. - Эмоции всегда были. Мне больше всего понравилась организация ЧМ - очень высокий уровень.

- Когда я играл в ЦСКА, это был один из лучших моментов в моей карьере. Та команда почти все выигрывала. Но прошло уже 11 лет, потом я приехал в качестве тренера сборной Хорватии. И увидел страну совсем по-другому. Я был на трех ЧМ и никогда не забуду, какая тут была организация турнира, одна из лучших за всю историю. Это очень большой успех России. Я видел, что футболисты играют за Россию сердцем. Все говорят, что теперь команда играет для народа, на все сто процентов. Спасибо Черчесову, что преобразил команду, - сказал Олич. (Юлия Яковлева)