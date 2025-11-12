Сергеев — о ничьей сборной России с Перу: «Поле было не самого хорошего качества, но нельзя на него ссылаться»

Нападающий сборной России Иван Сергеев прокомментировал ничью в BetBoom матче с Перу (1:1).

— Показалось, что сборная играла медленно. В чем причина? В поле?

— Не знаю, хотя поле было не самого хорошего качества. Но я считаю, что нельзя ссылаться на него. Мы все — профессионалы, а сборная Перу — агрессивная, жесткая команда, — сказал Сергеев.

Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.