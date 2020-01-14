Иван Ордец: «Украинская сборная сильнее российской»

Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» сравнил украинскую и российские сборные. Также он предположил, что РПЛ сильнее УПЛ.

— После окончания сезона нас ждет чемпионат Европы. Хотели бы, чтобы там встретились сборные России и Украины?

— Конечно, — отметил Ордец, — Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений.

— Чья сборная сильнее?

— Украинская.

— Сборная, по вашему мнению, сильнее украинская. А если сравнить наши чемпионаты...

— ...То сильнее российский. В Украине на высоком уровне лишь «Шахтер», да киевское «Динамо». Да и то у последнего в последние два-три года заметный спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с «Шахтером» они всегда здорово играют. Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола.

Защитник «Динамо» Ордец — о том, почему сборная Украины сильнее российской, Шевченко и Новикове, Миранчуке и Ракицком