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Обляков о разгромной победе сборной России: «Если мы можем забивать, значит, нужно это делать»

Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник сборной России Иван Обляков подвел итоги товарищеского матча против Брунея (11:0), в котором оформил дубль.

— Это был самый крупный счет в истории сборной. Для вас это не сюрприз?

— Честно, наверное, было понятно, что Бруней — не самая сильная команда. Мы играли в свой футбол. Хорошо, что забили так много мячей.

— Между собой обсуждали, сколько забьете?

— Такого не было. Просто выходили забивать и побеждать.

— Даже споров никаких не было?

— Нет.

— Что говорил Карпин перед матчем?

— Сыграть на ноль и забить как можно больше.

— Во втором тайме был момент с ударом с центра поля. Сердце екнуло?

— Я уже был в раздевалке. Неплохо парень попал, но у нас вратарь с концентрацией хорошей, поэтому все в порядке.

— Пообщались с ребятами из Брунея? Расстроены они?

— Не знаю, на каком языке они разговаривают, поэтому нечего сказать было.

— Подошли после игры, обняли их?

— Пожали друг другу руки.

— Одним словом могли бы описать сегодняшнюю игру?

— Победа.

— Бруней не жалко было?

— В футболе нет места жалости. Если мы можем забивать, значит, нужно это делать.

Иван Обляков
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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