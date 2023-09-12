Итальянский журналист: «Сборной России надо играть хоть с кем-то»

Итальянский журналист Микаэль Брага поделился мнением о том, нужны ли товарищеские матчи для сборной России.

«Я думаю так: если в нынешней ситуации находятся какие-то соперники, нужно просто играть с ними. Пускай это сборная Катара, олимпийская сборная Египта с футболистами не старше 23 лет или еще какая-то сборная. Мне кажется, сейчас нужно не задумываться, а играть хоть с кем-то», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Браги.

7 сентября сборная России сыграла вничью с олимпийской командой Египта (1:1), а 11-го уступила египтянам во втором товарищеском матче (1:2).

Следующую встречу россияне проведут 12 сентября против Катара. Игра пройдет на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре и начнется в 18.15 по московскому времени.