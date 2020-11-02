Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в беседе с «СЭ» оценил состав национальной команды на ноябрьские матчи Лиги наций против сборных Турции и Сербии, а также на товарищеский матч с командой Молдавии.

— Могу поздравить Сафонова, что его снова вызвали. Закрепляться в сборной нужно каждый раз, доказывая все на поле. Матвей еще молод и нестабилен, как показала та же Лига чемпионов, но руководство оценило его возможности, — сказал Нигматуллин «СЭ». — В прошлый раз в сборной познакомились с ним лично. Раз вызвали, значит на него рассчитывают. Матвею нужно цепляться за этот шанс.

Дивеев и Евгеньев впервые получили вызов. Позиция центральной защиты достаточно непростая и неоднозначная в сборной, поэтому тренерский штаб ищет возможное усиление, смотрят молодежь. Думаю, этим их вызов и объясняется.

В сборную также возвращается Алексей Миранчук, который не сыграл ни одного матча в итальянском чемпионате. Итальянцев ничего не волнует. Мне это очень напоминает мою ситуацию, пресловутая адаптация. Почему-то им кажется, что великая «Серия А» гораздо круче сборной, поэтому для нее нужно очень долго адаптироваться. Как бы то ни было, этот вызов — определенная поддержка для Алексея. Он высококлассный игрок, поэтому и возвращается в сборную после травмы. (Сергей Федоров)