Исторический матч, который никто не заметил. В этот день царская Россия впервые не проиграла в футбол

Сегодня, 14 сентября, исполнилось 107 лет историческому матчу сборной России. На поле Замоскворецкого клуба спорта команда Российской империи сыграла вничью с Норвегией — 1:1. В составе России на 40-й минуте отличился Валентин Сысоев.

Эта игра стала первой из внесенных в официальных реестр ФИФА, в которой команда нашей страны не потерпела поражения. Свои первые официальные игры сборная России провела в 1912 году, но во всех четырех встречах потерпела поражения, из которых два — с двузначным счетом (0:16 с Германией на Олимпиаде и 0:12 с Венгрией в товарищеском матче).

В 1913 году Россия проиграла еще один матч, а затем все-таки смогла избежать поражения. В 1914 году состоятся еще две игры сборной, в которых также будут зафиксированы ничьи (2:2 со Швецией и снова 1:1 с Норвегией).

После этого сборная Российской Империи прекратит свое существование, не одержав ни одной победы. Следующий официальный матч проведет уже команда СССР в 1924 году.