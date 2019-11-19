Telegram-канал «Мутко против» опубликовал систему штрафов в сборной России.

По данным источника, за опоздание без уважительных причин на тренировку, сбор или товарищеский матч игроку сборной грозит штраф в 500 евро, за пропуск — 750 евро. Опоздание/пропуск официальнного мероприятия означает штраф в 1000/1250 евро.

За разглашение закрытой информации футболист будет оштрафован на 3000 евро. Такую же сумму спортсменам придется заплатить за плевок в соперника, драку на поле и обидные жесты во время официальных матчей.

Отказ выполнять требования главного тренера сборной стоит 1500 евро. Такой же суммой штрафа наказывается «нарушение норм морали и нравственности как в личной жизни, так и в обществе».

Сегодня сборная России завершит отборочный турнир Евро-2020 гостевым матчем с командой Сан-Марино. Начало в 22.45 по московскому времени. Россияне уже обеспечили себе выход в финальную стадию.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира