Источник: в РФС провели переговоры с Виллашем-Боашем

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова. Как утверждает «РБ Спорт», 43-летний специалист провел переговоры с одним из топ-менеджеров Российского футбольного союза.

Сегодня, 8 июля, РФС совместно со Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.