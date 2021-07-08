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Источник: в РФС провели переговоры с Виллашем-Боашем

17:10
Андре Виллаш-Боаш. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Андре Виллаш-Боаш. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную России после отставки Станислава Черчесова. Как утверждает «РБ Спорт», 43-летний специалист провел переговоры с одним из топ-менеджеров Российского футбольного союза.

Сегодня, 8 июля, РФС совместно со Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом

Португалец Андре Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга специалист выигрывал чемпионат России-2014/15, а также становился обладателем Кубка (2015/16) и Суперкубка-2015 страны.

Последним клубом Виллаш-Боаша был «Марсель», который он покинул в феврале 2021-го.

Дополнительная информация:

https://t.me/rbsportrb/709

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