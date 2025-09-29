Футбол
29 сентября, 11:58

Источник: в 2026 году сборная России может сыграть с командой Венгрии

Павел Лопатко

Представители и агенты от Федерации футбола Венгрии и Российского футбольного союза консультируются по поводу возможного проведения товарищеского матча между мужскими сборными в 2026 году, сообщает Sport24.

По данным источника, обе стороны формируют календарь игр на следующий год и подбирают возможных соперников. Игру российской и венгерской команд могут провести как в Москве, так и в Будапеште.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).

Источник: Sport24
  • Александр Иванов

    ага, но сначала с Италией, потом с Аргентиной и США

    29.09.2025

  • Фирсыч

    Венгрия и Словакия члены НАТО.

    29.09.2025

  • Степочкин

    Давно пора было с Венгрией и Словакией. На кой хрен ездить в таком случае Митрофанову на все их шабаши УЕФА и ФИФА ?!

    29.09.2025

