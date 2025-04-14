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14 апреля, 13:16

Источник: сборная России может сыграть с Парагваем в октябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Николай Комличенко празднуют гол в ворота сборной Замбии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России в октябре может провести товарищеский матч против Парагвая, сообщает Sport24.

По информации источника, встреча может состояться 8 или 10 октября в Москве. Сейчас стороны ведут переговоры.

Россия и Парагвай должны были сыграть в марте 2024 года, но товарищеский матч был отменен после теракта в «Крокус Сити Холле».

В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).

Источник: Sport24
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Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
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