Источник: сборная России может сыграть с Парагваем в октябре

Сборная России в октябре может провести товарищеский матч против Парагвая, сообщает Sport24.

По информации источника, встреча может состояться 8 или 10 октября в Москве. Сейчас стороны ведут переговоры.

Россия и Парагвай должны были сыграть в марте 2024 года, но товарищеский матч был отменен после теракта в «Крокус Сити Холле».

В этом году национальная команда провела два товарищеских матча. В марте сборная России разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).