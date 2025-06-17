Источник: сборная России может сыграть с Чили в ноябре
Сборная России в ноябре 2025 года может провести товарищеский матч против Чили, сообщает Sport24.
По информации источника, переговоры между сторонами находятся на продвинутой стадии. Сейчас обсуждаются возможные даты и места проведения игры, а также другие организационные моменты.
Сборная Чили занимает 52-е место в рейтинге ФИФА. В июне чилийцы лишились шансов на выход на чемпионат мира-2026. Команда пропустит третий мундиаль подряд.
В 2025 году сборная России провела четыре товарищеских матча. Национальная команда разгромила Гренаду (5:0), Замбию (5:0), Белоруссию (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Источник: Sport24
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