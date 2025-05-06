Футбол
6 мая, 11:00

Источник: сборная России может сыграть с Бразилией осенью 2025 года

Алина Савинова
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Бразилии.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными, сообщает издание Band.

Отмечается, что генсек РФС Максим Митрофанов еще в августе 2024-го отправил письмо в CBF с предложением организовать игру. Бразильская конфедерация футбола согласилась провести матч с российской командой в период с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — приводит Band текст письма CBF, направленного в РФС.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.Максим Митрофанов: «Этапом возвращения России может быть игра на нейтральных полях. Но мы хотим проводить матчи дома»

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ранее было объявлено, что 6 июня россияне в Москве проведут товарищеский матч против Нигерии, а 10 июня встретятся с Белоруссией в Минске.

Источник: Band.com.br
  • spar001

    я так и не понял... спи*дела CNN или нет?:grin:...

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Савинова!Иди на Тверскую!Там торгуй.И новостями и собой...

    06.05.2025

  • Спринт

    Зачем кого то тащить через Атлантику? Уровня нынешней сборной РФ вполне можно набрать пару-тройку команд бразило-подданных в аудиториях Московского Универа Патрисса Лулумбы.

    06.05.2025

  • Спринт

    Ни одна сборная команда любой страны, которая к осени 2025 года обеспечит или почти обеспкчит себе участие в финальном турнире чемпионата Мира 2026 года, не будет играть подготовительный (товарищеский) матч с такой слабой командой, какой является нынешняя сборная России.

    06.05.2025

  • н-да... наиграли. утром-может сыграть,вечером-не,не планировали. сколько можно выдумывать всякую хрень?

    06.05.2025

  • ONIKAN2013

    Живым?

    06.05.2025

  • ONIKAN2013

    Ты теперь должен в ответ в Жорика поверить.

    06.05.2025

  • Пан Юзеф

    Матчу с Бразилией - быть!

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    А что все удивляются? Матч 100% состоится. По моим сведениям еще ожидается сборная Германии, Италии и Испании. Еще какие-то сборные пониже статусом. Россия. Осень 2025. Кубок Легенд.

    06.05.2025

  • IQ-87%

    Пора уже дать этому тайнственному источнику -отдельную колонку в сэ

    06.05.2025

  • Вы в заголовке уточняйте,что футбольная сборная,а то Роман Борисыч прочитвв заголовок дико обрадуется..

    06.05.2025

  • Vitamin007

    Да-да... И тут совмещающий и его кодла проснулись!

    06.05.2025

  • МАО

    Порвём как Тузик грелку.

    06.05.2025

  • Alexander Krasilnikov

    У сборной Бразилии действительно запланированы товарищеские матчи 9 и 14 октября, 13 и 18 ноября. Список соперников пока не определён.

    06.05.2025

  • Ж и в о й

    Ништяк. Максу Глушенкову дадут возможность потренироваться с ними или нет? А то зенитовские бразильцы ему сейчас, видать, поднадоели. За всю весну в клубе он забил всего 1 гол!

    06.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Черненькие нравятся Марату, а что тут такого?))0

    06.05.2025

  • Студент-Пенсионер

    Сборная России может сыграть с Бразилией осенью 2025 года. А может и не сыграть.

    06.05.2025

  • VD44

    Слово "источник" надо запретить как вирусное, ну а крупно проиграть, да за большие деньги, не, РФС на это пойти не может...

    06.05.2025

  • 23 быка

    Зачем ждать осень ? На двухстороннюю игру Зенита можно и сейчас посмотреть...

    06.05.2025

  • Патриот Великой России

    А в итоге сыграем со сборной островов бунга бунгаааааа ! хахахах

    06.05.2025

  • spar001

    а каким составом будет играть сборная Бразилии?... впрочем, даже если третьим, то тоже ничего:grin:...

    06.05.2025

  • spar001

    Бейонсе?:scream_cat::scream:

    06.05.2025

  • ValeraK

    Спасибо! Я не подведу!))

    06.05.2025

  • ValeraK

    В хоккей

    06.05.2025

  • Gordon

    Да что-то уже не очень. Смешная шутка перестёт быть смешной, если часто повторяется.

    06.05.2025

  • Gordon

    Обязательно поедет.

    06.05.2025

  • Gordon

    А я осенью 2025 года могу стать владельцем "Ливерпуля". Но могу и не стать. Тут всего два варианта.

    06.05.2025

  • Кущевский

    Шанс встретить динозавтра на улице равен 50%, либо встретишь, либо нет. Также и с этим матчем.

    06.05.2025

  • United States Bank of America

    я в конце этого года планирую полететь в космос с илоном маском на аппарате SPACE Х но это не точно могу и не полететь

    06.05.2025

  • ёzhic8

    ну вы и тормоза пять недель уже как 1 апреля прошло

    06.05.2025

  • ostap1979

    Или со сборной Марса

    06.05.2025

  • Анатолий Николаевич

    0:7 гарантированы!

    06.05.2025

  • Несвин

    Смешно.

    06.05.2025

  • blue-white!

    Сборная вРота 2025?!

    06.05.2025

  • Yorik088

    верим в Валеру)))...а если серьезно, то шикарный матч получился бы.

    06.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Дзюбу надо брать !

    06.05.2025

  • 36

    Винисиус в Воронеж точно не поедет

    06.05.2025

  • shpasic

    а бразильцы могут собрать сборную, которая не будет вылетать в плей-офф ЧМ от бельгийцев, голландцев или, например, хорватов?

    06.05.2025

  • Кроликоф

    А Бейонсе просит дороже чем сборная Бразилии или меньше?

    06.05.2025

  • ... может сыграть со сборной БРАЗИЛИИ.... конечно может! только тут вопрос-С КАКОЙ СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ? уж кто-кто,а бразильцы могут этих сборных собрать цельный десяток.и привезти в РФ...кудесников с пляжей КОПАКАБАНЫ

    06.05.2025

  • shpasic

    новость о том, как высосать новсти из пальца. что-то придумали, теперь будут опрашивать Мостового, Журову, Сёмина, Роднину, Лещенко, Камоцци, Свищева, Губерниева и прочих о несуществующей возможности будущего матча.

    06.05.2025

  • Kirill Boglovsky

    "...а может и не сыграть" )

    06.05.2025

  • За спорт!

    Круто, ништяк!

    06.05.2025

  • 36

    Это врядли..

    06.05.2025

  • МаратХ

    Это вы про сборную Бразилии или Бейонсе?

    06.05.2025

  • александр Тарасов

    Быстрее всего, что и не даст! Разве что люлей.

    06.05.2025

  • bvp

    Дуглас один тайм за нас сыграет, один за бразильцев.

    06.05.2025

  • shpasic

    из игроков РПЛ можно сборную Бразилии составить.

    06.05.2025

  • Slim Tallers

    А в реальности с третьей командой из какого-нибудь Брунея.

    06.05.2025

