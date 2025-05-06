Источник: сборная России может сыграть с Бразилией осенью 2025 года

Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными, сообщает издание Band.

Отмечается, что генсек РФС Максим Митрофанов еще в августе 2024-го отправил письмо в CBF с предложением организовать игру. Бразильская конфедерация футбола согласилась провести матч с российской командой в период с 6 по 14 октября или с 10 по 18 ноября 2025 года.

«Мы считаем, что сотрудничество между Бразильской конфедерацией футбола и Российским футбольным союзом будет иметь основополагающее значение для укрепления связей и дальнейшего развития глобальной футбольной экосистемы», — приводит Band текст письма CBF, направленного в РФС.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина сыграла с Гренадой (5:0) и Замбией (5:0).

Ранее было объявлено, что 6 июня россияне в Москве проведут товарищеский матч против Нигерии, а 10 июня встретятся с Белоруссией в Минске.