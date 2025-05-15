Источник: сборная России может провести товарищеский матч с Аргентиной в октябре

Сборная Аргентины намерена провести два товарищеских матча в октябре 2025 года, сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинцы уже договорились о проведении игры с командой Китая. Отмечается, что вторым соперником Аргентины может стать Россия, Япония или Южная Корея.

В ноябре аргентинская команда также планирует отправиться в Африку, где сыграет с ангольской сборной, а затем проведет еще один товарищеский матч в Дохе — вероятнее всего, с США.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Ранее было объявлено, что 6 июня основная сборная России в Москве сыграет с Нигерией, а 10 июня в Минске встретится с Белоруссией.