Источник: Ролан Гусев возглавит юношескую сборную России
Бывший полузащитник национальной команды России Ролан Гусев возглавит юношескую сборную для игроков 2006 года рождения, сообщает Sport24. Первый сбор под его руководством пройдет в ноябре.
Гусев начал тренерскую карьеру в январе 2019 года в академии ЦСКА. В последнее время работал старшим тренером юношеской команды игроков 2007 года рождения. Он покинет должность после ухода в сборную.
Ролан Гусев в качестве футболиста выступал в «Динамо», ЦСКА, а также украинских «Днепре» и «Арсенале». За сборную России он отыграл 31 матч, забил 1 гол и принял участие в Евро-2004. С армейцами хавбек выиграл три чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.