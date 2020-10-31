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Источник: Ролан Гусев возглавит юношескую сборную России

22:29
Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ролан Гусев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший полузащитник национальной команды России Ролан Гусев возглавит юношескую сборную для игроков 2006 года рождения, сообщает Sport24. Первый сбор под его руководством пройдет в ноябре.

Гусев начал тренерскую карьеру в январе 2019 года в академии ЦСКА. В последнее время работал старшим тренером юношеской команды игроков 2007 года рождения. Он покинет должность после ухода в сборную.

Ролан Гусев в качестве футболиста выступал в «Динамо», ЦСКА, а также украинских «Днепре» и «Арсенале». За сборную России он отыграл 31 матч, забил 1 гол и принял участие в Евро-2004. С армейцами хавбек выиграл три чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2020-10-31-3-kratnyy-chempion-rossii-i-obladatel-kubka-uyefa-rolan-gusev-vozglavit-yunosheskuyu-sbornuyu-rossii

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