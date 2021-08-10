Источник: Карпин два часа общался с Дзюбой в Санкт-Петербурге

Как сообщал «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл в «Санкт-Петербург для встречи с игроками из «Зенита».

Карпин заселился в петербургский отель Lotte Hotel, а затем практически сразу направился в ресторан L'Terrasa, информирует Eurostavka.

Там новый главный тренер сборной России встретился с футболистами «Зенита», на которых в теории рассчитывает в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

С нападающим Артемом Дзюбой, который приехал в отель последним, Карпин общался дольше всех — около двух часов.

Кроме того, Карпин провел встречи с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут хорватов.