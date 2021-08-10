Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Источник: Карпин два часа общался с Дзюбой в Санкт-Петербурге

20:00
Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Валерий Карпин и Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Как сообщал «СЭ», главный тренер сборной России Валерий Карпин прибыл в «Санкт-Петербург для встречи с игроками из «Зенита».

Карпин заселился в петербургский отель Lotte Hotel, а затем практически сразу направился в ресторан L'Terrasa, информирует Eurostavka.

Там новый главный тренер сборной России встретился с футболистами «Зенита», на которых в теории рассчитывает в ближайших матчах отбора к ЧМ-2022 в Катаре.

С нападающим Артемом Дзюбой, который приехал в отель последним, Карпин общался дольше всех — около двух часов.

Кроме того, Карпин провел встречи с Далером Кузяевым, Вячеславом Караваевым и Андреем Мостовым.

Первый матч под руководством Карпина сборная России проведет 1 сентября. В отборочной встрече чемпионата мира 2022 года россияне на стадионе «Лужники» примут хорватов.

Дополнительная информация:

https://eurostavka.ru/news/football/karpin-provel-vstrechu-s-dzyuboy-v-otele-sankt-peterburga-foto

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Трансфер Месси в «ПСЖ» скоро уволит Почеттино. Его должен сменить Зидан
Культовый хоккеист 90-х, чемпион мира, кумир Урала. Его ранний уход из жизни до сих пор остается загадкой
Французы не пускают российских фигуристов на серию «Гран-при». Новый сезон фигурного катания под угрозой?
В Международной федерации ответили на обвинения главы ОКР в запоздалой реакции на запрос по скандальному судейству на Олимпиаде
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры