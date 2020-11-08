Источник: Дзюба был готов к появлению видео, его телефон взломали
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба был готов к тому, что в сети появится видео интимного содержания с его участием, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации источника, телефон футболиста взломали несколько недель назад. Сообщается, что Дзюба удалил все данные с телефона сразу после взлома, однако взломщики, скорее всего, успели скачать содержимое. Отмечается, что никто не обращался к футболисту с какими-либо требованиями в обмен на то, чтобы не публиковать видео в сети.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о выводе Дзюбы из состава национальной команды на ноябрьские матчи. По словам Черчесова, решение было принято с целью оградить сборную и самого футболиста от излишнего негатива и напряжения.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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