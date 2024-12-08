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Сегодня, 11:30

Источник: бывшему тренеру сборной России Игнатьеву диагностировали рак

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшему главному тренеру сборной России Борису Игнатьеву диагностировали рак, сообщает Telegram-каналу Shot.

По данным источника, Игнатьев обратился к врачам с жалобами на сильную одышку и боли. У 84-летнего специалиста выявили новообразование в желудке, а также обнаружили серьезные проблемы с сердцем, которые могут привести к сердечной недостаточности.

Игнатьев с 1996-го по 1998 возглавлял национальную команду России. Такжеза время карьеры он руководил юношеской сборной СССР, с которой выиграл чемпионат Европы в 1988 году.

Последним место работы Игнатьева было московское «Торпедо», в котором он занимал пост вице-президента с 2013 по 2018 год.

Источник: Shot
Борис Игнатьев
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