Исполком РФС единогласно принял решение создать рабочую группу для возвращения России к международным турнирам

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, сообщается на сайте РФС.

Решение было принято единогласно на заседании исполкома организации, которое прошло сегодня, 30 декабря.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.