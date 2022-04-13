Испанец Гратакос стал заместителем спортивного директора РФС

Российский футбольный союз (РФС) объявил о назначении Жорди Гратакоса на пост заместителя спортивного директора организации.

47-летний испанец будет отвечать за селекцию и методическое обеспечение деятельности юношеских сборных России и организации селекционной деятельности в регионах страны.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную.

За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Все больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», — приводит официальный сайт РФС слова Гратакоса.

Ранее должность заместителя спортивного директора РФС занимал Дмитрий Поляцкин.

Жорди Гратакос начинал карьеру в испанской «Жироне». В 2012 году он возглавил академию «Днепра», в 2015 он работал в Федерации футбола Казахстана, а с 2016 работал в системе «Барселоны», в том числе в качестве технического директора филиала академии каталонского клуба в России. В октябре 2021 года Гратакос стал советником генерального секретаря РФС по детско-юношескому футболу.