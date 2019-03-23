Исламбек Куат: "Хотим преподнести еще один сюрприз в матче с Россией"

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат прокомментировал предстоящий матч со сборной России в отборочном цикле Евро-2020.
- Что думаете насчет прогнозов – в России пишут, что для матч с казахстанцами будет простым.
- Пускай пишут, что хотят, это их работа. Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести еще один сюрприз. Там уже посмотрим, что будет на поле.
- Отошли от эйфории после победы над шотландцами?
- Эйфории никакой нет, мы готовимся к сборной России.
- Обсуждали, что у сборной России есть проблема в центральной зоне?
- У россиян ребята все хорошие, и проблем потеря игроков не составит.
- Удалось посмотреть матч бельгийцев и россиян?
- После игры не спалось, поэтому смотрели матч. Бельгия – хорошая команда, и Россия. Не знаю, как вам, но мне игра понравилась. (Александр Рогулев)
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира