15:27 | Футбол — Сборная России

Исламбек Куат: "Хотим преподнести еще один сюрприз в матче с Россией"

0
Обсудить

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат прокомментировал предстоящий матч со сборной России в отборочном цикле Евро-2020.

- Что думаете насчет прогнозов – в России пишут, что для матч с казахстанцами будет простым.

- Пускай пишут, что хотят, это их работа. Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести еще один сюрприз. Там уже посмотрим, что будет на поле.

- Отошли от эйфории после победы над шотландцами?

- Эйфории никакой нет, мы готовимся к сборной России.

- Обсуждали, что у сборной России есть проблема в центральной зоне?

- У россиян ребята все хорошие, и проблем потеря игроков не составит.

- Удалось посмотреть матч бельгийцев и россиян?

- После игры не спалось, поэтому смотрели матч. Бельгия – хорошая команда, и Россия. Не знаю, как вам, но мне игра понравилась. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // 
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира  

Опрос

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан - Россия?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
Материалы других СМИ