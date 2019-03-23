Исламбек Куат: "Хотим преподнести еще один сюрприз в матче с Россией"

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат прокомментировал предстоящий матч со сборной России в отборочном цикле Евро-2020.

- Что думаете насчет прогнозов – в России пишут, что для матч с казахстанцами будет простым.

- Пускай пишут, что хотят, это их работа. Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести еще один сюрприз. Там уже посмотрим, что будет на поле.

- Отошли от эйфории после победы над шотландцами?

- Эйфории никакой нет, мы готовимся к сборной России.

- Обсуждали, что у сборной России есть проблема в центральной зоне?

- У россиян ребята все хорошие, и проблем потеря игроков не составит.

- Удалось посмотреть матч бельгийцев и россиян?

- После игры не спалось, поэтому смотрели матч. Бельгия – хорошая команда, и Россия. Не знаю, как вам, но мне игра понравилась. (Александр Рогулев)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Казахстан - Россия, начало - 17.00 (время московское).

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