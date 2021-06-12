Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Ирина Роднина высказалась о решении игроков сборной России не преклонять колено перед матчами Евро-2020

19:21
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Ирина Роднина. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Теги:

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы.

В субботу, 12 июня, СМИ сообщили, что российские футболисты решили не преклонять колено перед стартовым матчем на Евро-2020.

«Такого пункта в регламенте нет. Мы соревнуемся по тем правилам, которые написаны, — сказала Роднина «СЭ». — Нигде не написано, что мы обязаны вставать на одно колено. У каждой страны есть свои национальные моменты. Команда приняла такое решение. Нашу страну это никак не касается. В наших традициях мы преклоняем колено только перед своей страной. Россия никогда колени не преклоняла».

Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет сегодня, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)

Опрос

проголосовало: 14363
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Россия — Бельгия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Матч Евро Дания — Финляндия приостановлен из-за потерявшего сознание Эриксена
Жена Эриксена спустилась с трибуны, но ее не пустили к мужу
«Мы все с тобой». Реакция соцсетей на трагедию с Эриксеном
Кристиана Эриксена увезли со стадиона на скорой

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи