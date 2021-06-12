Ирина Роднина высказалась о решении игроков сборной России не преклонять колено перед матчами Евро-2020

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение футболистов сборной России не преклонять колено в поддержку движения Black Lives Matter перед матчами чемпионата Европы.

В субботу, 12 июня, СМИ сообщили, что российские футболисты решили не преклонять колено перед стартовым матчем на Евро-2020.

«Такого пункта в регламенте нет. Мы соревнуемся по тем правилам, которые написаны, — сказала Роднина «СЭ». — Нигде не написано, что мы обязаны вставать на одно колено. У каждой страны есть свои национальные моменты. Команда приняла такое решение. Нашу страну это никак не касается. В наших традициях мы преклоняем колено только перед своей страной. Россия никогда колени не преклоняла».

Первый матч на Евро-2020 сборная России пройдет сегодня, 12 июня, против Бельгии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

Сборная России в группе B также сыграет Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)