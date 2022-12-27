Роднина: «Чемпионат мира в Катаре показал, что нашему футболу есть чему поучиться у азиатского»

Депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала, что думает о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Нельзя с уверенностью сказать, что ждет российский футбол в АФК, но почему бы не перейти в Азию, если перспектив в Европе нет? Чем изоляция лучше международной практики с азиатскими странами? Тем более что чемпионат мира в Катаре показал, что футбол в Азии уже на высоком уровне, развивается. Нашему футболу есть чему поучиться у азиатского», — приводит «РБ Спорт» слова Родниной.

Сегодня, 27 декабря, стало известно, что голосование исполнительного комитета РФС по вопросу о переходе в АФК пройдет до 31 декабря 2022 года.

В феврале этого года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных турнирах.