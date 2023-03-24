Иранский журналист считает, что счет матча Россия — Иран был заранее обговорен

Иранский футбольный журналист, эксперт и радиоведущий Ахмед Али Замтаре поделился мнением относительно прошедшего товарищеского матча Иран — Россия (1:1).

«Не могу сказать, что матч принес какую-то большую пользу. Лично я сторонник того, что играть нужно с сильными соперниками, которые превосходят тебя в классе. В идеале силы должны быть в процентном соотношении 40 на 60 в пользу соперника. Но я понимаю, что не всегда есть возможность договориться с Англией, Германией, Бразилией или Аргентиной. Лично я не сомневался, что счет будет ничейный. У меня нет прямых доказательств. Поэтому я не могу вот так взять и обвинить кого-то в том, что кто-то с кем-то договаривался заранее. Но лично мое мнение: да, это был матч с заранее обговоренным ничейным результатом. Я же имею право говорить свое мнение? Ничья — самый оптимальный результат в таких товарищеских матчах. Когда нет проигравшей команды в матче, никто не обидится, не расстроится. В случае поражения проигравшая сторона была бы недовольна, болельщикам бы это не понравилось, пресса начинает критиковать. А так для обеих команд это самый оптимальный исход», — приводит слова Замтаре «Евро-Футбол.Ру».

26 марта национальная команда России встретится с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.