Иранский агент назвал отличным вызовом возможный переход сборной России в АФК

Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если сборная России перейдет в Азиатскую конфедерацию — это будет отличным вызовом для нее и команд, которые там находятся. Все прекрасно видели, как хорошо выступили на чемпионате мира Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. Если сборная России окажется в Азиатской конфедерации, это будет очень интересно для всех команд-участниц», — приводит слова Карими Metaratings.ru.

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.