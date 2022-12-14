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Сегодня, 12:06

Иранский агент назвал отличным вызовом возможный переход сборной России в АФК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Иранский агент Фаршид Карими поделился мнением о возможном переходе сборной России в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Если сборная России перейдет в Азиатскую конфедерацию — это будет отличным вызовом для нее и команд, которые там находятся. Все прекрасно видели, как хорошо выступили на чемпионате мира Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония. Если сборная России окажется в Азиатской конфедерации, это будет очень интересно для всех команд-участниц», — приводит слова Карими Metaratings.ru.

На ближайшем исполкоме РФС, который пройдет 23 декабря, поднимется вопрос о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от всех соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/iranskiy-agent-nazval-otlichnym-vyzovom-vozmozhnyy-perekhod-sbornoy-rossii-v-aziatskuyu-konfederatsi-1438804/

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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