Иран — Россия: Антон Миранчук открыл счет с пенальти

Полузащитник сборной России Антон Миранчук открыл счет в товарищеском матче против Ирана — 1:0.

На 28-й минуте Миранчук реализовал пенальти, назначенный за фол полузащитника иранцев Саида Эззатолахи на Антоне Зиньковском.

Сборная России забила впервые с 24 сентября 2022 года — тогда команда победила Киргизию (2:1) в товарищеской игре. В ноябре того же года россияне сыграли вничью с Таджикистаном и Узбекистаном, обе встречи закончились со счетом 0:0.