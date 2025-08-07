Футбол
7 августа, 15:18

Иордания не будет отменять матч с Россией после просьбы Украины

Алина Савинова

В Ассоциации футбола Иордании заявили, что не намерены отменять товарищеский матч со сборной России.

Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила официальное письмо в ФИФА, АФК, УЕФА и Ассоциацию футбола Иордании с требованием не допустить проведения игры между национальными командами России и Иордании. В организации заявили, что участие российских команд в международной футбольной среде является прямым нарушением как решений руководящих органов, так и базовых принципов человечности.

«Матч пройдет согласно плану», — приводит ТАСС слова представителя Ассоциации футбола Иордании.

Товарищеский матч сборных России и Иордании запланирован на 4 сентября в России. Стадион и город проведения определятся позднее.

Источник: ТАСС
