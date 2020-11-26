Бывший игрок «Анжи» и «Ахмата» Лахиялов призвал наказать Черчесова
Бывший футболист «Анжи», «Ахмата» и «Крыльев Советов» Шамиль Лахиялов выразил возмущение недавним интервью главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Лахиялов недоволен хамскими ответами специалиста, который, в частности, критически отозвался о некоторых молодых футболистах команды.
— Главный тренер сборной России не имеет права вот так вот выступать в прямом эфире на федеральном канале, какие бы вопросы ему ни задавались, — цитирует euro-football.ru Лахиялова. — Если они ему не нравились, значит, надо было как-то технично от них уходить, а не отвечать, как некто с девятиклассным образованием.
Моему возмущению не было предела. Черчесову надо уже забыть тот багаж, который оставался после домашнего чемпионата мира, и опуститься с небес на землю, с уважением относиться к журналистам и к болельщикам.
Лахиялов отметил, что вопросы, которые журналист задавал Черчесову, интересуют и простых болельщиков.
«А он отвечал на них, как будто говоря про команду колхоза, совхоза или пивзавода, которую он считает своей личной вещью», — добавил футболист.
Лахиялов отметил, что РФС должен принять меры в отношении Черчесова.
— На мой взгляд, РФС должен извиниться перед многочисленной армией болельщиков и наказать Черчесова материально. Сам-то он вряд ли извинится, хотя он не просто оскорбил молодых ребят из сборной, а унизил их на всю страну, — подытожил игрок.
Дополнительная информация:
https://www.euro-football.ru/article/1003876948/1004483991_lahiyalov_cherchesov_govorit_o_sbornoy_kak_o_kolhoze_rfs_doljen_ego_nakazat
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