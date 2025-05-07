Инфантино уверен, что Россия скоро сможет вернуться на турниры ФИФА

Глава ФИФА Джанни Инфантино после встречи с президентом США Дональдом Трампом ответил на вопрос о возможном возвращении сборной России в турниры под эгидой организации.

«Мы надеемся, что дискуссии о мире, касающиеся ситуации, будут идти успешно. Потому что это будет означать [в том числе], что Россия, [ее] дети — мальчики и девочки — могут быть вновь включены в состязания по футболу, состязания ФИФА

Думаю, что президент Трамп неустанно действует, чтобы найти мирное решение. И думаю, он бы первым обрадовался, если бы наступил мир. И у меня есть большая уверенность в том, что это произойдет очень скоро», — цитирует Инфантино ТАСС.

6 мая Инфантино встретился с Трампом в Белом доме. На встрече затронули темы урегулирования конфликта между Россией и Украиной и возможного возвращения россиян на международные турниры.

Также в ходе встречи выяснилось, что президент США не знал об отстранении России от участия в чемпионате мира-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и не участвует в отборе на ЧМ-2026.