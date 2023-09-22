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Сегодня, 18:55

Инфантино отказался отвечать на вопрос о перспективах снятия санкций с российских команд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джанни Инфантино.
Фото Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино не стал отвечать на вопрос о возможном снятии санкций с российского футбола, сообщает ТАСС.

53-летний функционер поблагодарил за вопрос, но не стал отвечать, когда российские команды смогут участвовать в официальных турнирах.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Свой последний матч команда Валерия Карпина провела против сборной Хорватии (0:1) в отборе ЧМ-2022.

21 сентября Инфантино не исключил участия сборной России на чемпионате мира в 2026 году, который пройдет в США, Мексике и Канаде.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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