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Ильзат Ахметов — оператору: «Ну что за человек, дай поесть нормально»

20:53
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Забавный эпизод произошел в раздевалке сборной России после окончания матча отборочного турнира Евро- 2020 с командой Сан-Марино (5:0). Оператор подошел к Ильзату Ахметову и Георгию Джикии во время того, как они перекусывали пиццей.

— Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали, — отреагировал Ахметов на видео официальном Twitter УЕФА,

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