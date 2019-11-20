Забавный эпизод произошел в раздевалке сборной России после окончания матча отборочного турнира Евро- 2020 с командой Сан-Марино (5:0). Оператор подошел к Ильзату Ахметову и Георгию Джикии во время того, как они перекусывали пиццей.

— Ну что за человек. Дай поесть нормально людям. Люди устали, работали, — отреагировал Ахметов на видео официальном Twitter УЕФА,

?? Когда оператор не дает насладиться пиццей после работы ?



Но Георгий Джикия, кажется, все равно счастлив ?#ЕВРО2020 @TeamRussia @fcsm_official pic.twitter.com/UlLXRUvm3g — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 20, 2019

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