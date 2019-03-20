Ильзат Ахметов: "Мой кумир – Роналду"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов перед матчами отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана) дал интервью пресс-службе РФС.

– Кто твой кумир?

– Криштиану Роналду. За кого в детстве болел? За "Реал".

– Твоя любимая еда?

– Манты с тыквой. Мама готовит.

– Любимый исполнитель?

– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…

– Второй любимый вид спорта?

– Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра. Часто ли узнают люди? Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице. Учеба? Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.

– Футбольная мечта?

– Играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей, – признался Ахметов.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира