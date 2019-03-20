Ильзат Ахметов: "Мой кумир – Роналду"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов перед матчами отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана) дал интервью пресс-службе РФС.
– Кто твой кумир?
– Криштиану Роналду. За кого в детстве болел? За "Реал".
– Твоя любимая еда?
– Манты с тыквой. Мама готовит.
– Любимый исполнитель?
– Miyagi & Эндшпиль. Одни из…
– Второй любимый вид спорта?
– Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра. Часто ли узнают люди? Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице. Учеба? Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.
– Футбольная мечта?
– Играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей, – признался Ахметов.
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Новичок @TeamRussia Ильзат Ахметов ответил на вопросы болельщиков! ❓❕ pic.twitter.com/9KRLGR4Xa3– Сборная России (@TeamRussia) 20 марта 2019 г.