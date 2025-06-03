Илья Рожков покинул расположение сборной России и присоединился к молодежке

Защитник «Рубина» Илья Рожков не сыграет в BetBoom матчах сборной России с Нигерией и Белоруссией, сообщается на сайте РФС.

20-летний футболист покинул расположение национальной команды и присоединился к молодежной сборной, которая 4 июня отправится в Фергану, чтобы провести два товарищеских матча со сверстниками из Узбекистана.

Сборная России 6 июня сыграет с Нигерией. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве. Начало — в 20.00 по московскому времени. 10 июня национальная команда в Минске встретится с Белоруссией. Старт — в 14.30 мск.