Лантратов — о сборе национальной команды: «Замечательно, большое дело сделали»
Вратарь сборной России и «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как прошел допинг-контроля во время сбора национальной команды.
— Вас задержали?
— На допинге был.
— Говорят, вас 10 человек было.
— Ну да, много народа. Всегда ли так? Нет, редко.
— Как вам сборы?
— Замечательно, большое дело сделали.
10 октября прошла открытая тренировка сборной России на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.
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