Лантратов — о сборе национальной команды: «Замечательно, большое дело сделали»

Вратарь сборной России и «Локомотива» Илья Лантратов рассказал, как прошел допинг-контроля во время сбора национальной команды.

— Вас задержали?

— На допинге был.

— Говорят, вас 10 человек было.

— Ну да, много народа. Всегда ли так? Нет, редко.

— Как вам сборы?

— Замечательно, большое дело сделали.

10 октября прошла открытая тренировка сборной России на стадионе «Динамо». После этого футболисты вернутся в расположение клубов.