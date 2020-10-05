Илья Кутепов: «Ситуация в «Спартаке» у меня пока очень сложная»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов высказался по поводу возвращения в национальную команду. Участник ЧМ-2018 получил вызов на товарищеский матч со Швецией (8 октября) и игры Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).

— Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться, — цитирует официальный сайт РФС Кутепова. — Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.

— Произошли некоторые изменения в составе, но осталась и большая группа ребят с чемпионата мира. Как вам нынешний коллектив?

— Очень хороший коллектив! По всем ребятам соскучился, думаю, у нас еще будет время пообщаться, построить планы на будущее.

— Вы пропустили определенное время из-за травмы, не вызывались в сборную. Как вы перенесли это?

— Конечно, было тяжело. Но у нас такая профессия — от травм никто не застрахован, это обычное явление. Пришлось перетерпеть, стиснув зубы. И я рад, что выбрался из этой ситуации.

— Вопрос, может быть, не самый приятный. Не всегда вы попадаете в стартовый состав «Спартака». Как относитесь к этой ситуации. Наверняка игрок сборной не может быть этим доволен?

— Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав «Спартака». Работаю, показываю то, что умею и должен. Дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная.

— Впереди три матча за десять дней. Каким вы видите такой график для футболистов? Готовы ли мы сыграть через два дня на третий, прежде всего физически?

— Думаю, физически мы здорово готовы: чемпионат в самом разгаре, все ребята в очень хорошей форме. Это нормальный график — минимум нагрузочных тренировок и больше игр. Для любого футболиста это огромное счастье. Чем больше матчей, тем лучше!