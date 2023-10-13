Геркус — о победе сборной: «Молодцы! Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о победе сборной России в товарищеском матче против сборной Камеруна (1:0).

«Сборная сыграла неплохо, даже хорошо. Молодцы! Наверное, играть при своих зрителях, при полном стадионе, против сборной-участницы прошедшего Чемпионата мира — приличная мотивация. Видно, что в отношении ребят что-то поменялось к лучшему. Они хотели выиграть крупнее, где-то может не повезло, вспомним момент у Пиняева, но стремление было. Это радует. Лучший игрок? Чалов и Кузяев были хороши», — сказал Геркус «СЭ».

Матч прошел в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Сборная России провела первую игру в столице с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (1:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра пройдет в Турции.