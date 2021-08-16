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Илья Геркус оценил новый состав сборной России при Карпине

22:21
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Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил состав сборной России, который выбрал новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Карпин может вызывать кого угодно, спрос с него по результатам игр. Ему виднее на кого опираться: хочет игроков «Ростова», значит — «Ростов». Хоть из команд Футбольной национальной лиги, главное — финальный итог», — сказал Геркус РБК.

Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи: 1 сентября — с командой Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии с киприотами, 7 сентября — в Москве с мальтийцами.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/611aaaa49a7947ef9ae6d013?utm_source=amp_sport_full-link

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Иван Шитик все материалы автора

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