Илья Геркус оценил новый состав сборной России при Карпине
22:21
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил состав сборной России, который выбрал новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
«Карпин может вызывать кого угодно, спрос с него по результатам игр. Ему виднее на кого опираться: хочет игроков «Ростова», значит — «Ростов». Хоть из команд Футбольной национальной лиги, главное — финальный итог», — сказал Геркус РБК.
Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи: 1 сентября — с командой Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии с киприотами, 7 сентября — в Москве с мальтийцами.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/611aaaa49a7947ef9ae6d013?utm_source=amp_sport_full-link
Читайте также
5
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю