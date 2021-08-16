Илья Геркус оценил новый состав сборной России при Карпине

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил состав сборной России, который выбрал новый главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

«Карпин может вызывать кого угодно, спрос с него по результатам игр. Ему виднее на кого опираться: хочет игроков «Ростова», значит — «Ростов». Хоть из команд Футбольной национальной лиги, главное — финальный итог», — сказал Геркус РБК.

Россиянам в сентябре предстоит провести три встречи: 1 сентября — с командой Хорватии в Москве, 4 сентября — в Никосии с киприотами, 7 сентября — в Москве с мальтийцами.