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Сегодня, 21:08

Илья Черкасов: «Сборная Ирана — не Узбекистан, это именно команда уровня чемпионата мира»

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов рассказал, что думает о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Ирана.

«Если с нами никто не играет, а Иран готов, и спарринги нужны, так почему не играть Прекрасная команда, вполне соответствует представлениям о том, что сейчас есть выравнивание уровня команд, игроков. И это не Узбекистан, это именно команда уровня чемпионата мира. И не только с точки зрения качества отдельных футболистов, но и с точки зрения общей системности, стройности, представлении о футболе как таковом. К тому же, какие могут быть вопросы у мирового сообщества по спаррингу сборной России с командой, которая играла на чемпионате мира?» –  приводит «РБ Спорт» слова Черкасова.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-iran-ne-uzbekistan-e-to-komanda-urovnya-chempionata-mira/
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
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