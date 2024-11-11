Игроки «Спартака» и ЦСКА приехали в сборную России вместе

Футболисты «Спартака» и ЦСКА вместе прибыли в Краснодар на ноябрьский сбор национальной команды России, сообщает пресс-служба сборной.

В числе прибывших в расположение команды игроков Александр Максименко («Спартак»), Данил Круговой, Тамерлан Мусаев (оба — ЦСКА). На одном автобусе с ними также приехал вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк.

11 ноября футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре, где 15-го числа сыграют с Брунеем. 19 ноября россияне проведут второй товарищеский матч — команда Валерия Карпина встретится с Сирией в Волгограде.