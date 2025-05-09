Игроки сборной России вместе с Карпиным прочитали стихотворение Симонова «Родина»

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, на котором футболисты сборной вместе с главным тренером Валерием Карпиным читают стихотворение в честь 80-летия Победы в Великой отечественной войне.

Игроки и Карпин зачитали стихотворение Константина Симонова «Родина».

«Помним и гордимся», — написала пресс-служба сборной России.

Ближайшие товарищеские матчи национальная команда проведет против Нигерии (6 июня) и Белоруссии (10 июня).