Сборная России восстанавливается после матча с Турцией. Игроки сдали тесты на коронавирус

Сборная России проводит восстановительную тренировку после домашнего матча Лиги наций с Турцией (1:1) и начала подготовку к игре против Венгрии (14 октября, Москва). Утром команда сдала тест на COVID-19, результаты будут известны завтра утром, сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, ранее из-за сомнительных тестов команду покинули голкипер Маринату Гильерме, а также защитники Георгий Джикия и Мариу Фернандес.