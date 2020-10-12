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Сборная России восстанавливается после матча с Турцией. Игроки сдали тесты на коронавирус

12:22
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Сборная России проводит восстановительную тренировку после домашнего матча Лиги наций с Турцией (1:1) и начала подготовку к игре против Венгрии (14 октября, Москва). Утром команда сдала тест на COVID-19, результаты будут известны завтра утром, сообщает пресс-служба сборной.

Напомним, ранее из-за сомнительных тестов команду покинули голкипер Маринату Гильерме, а также защитники Георгий Джикия и Мариу Фернандес.

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