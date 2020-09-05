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Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с Венгрией

11:05
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Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы.

Игроки и тренерский штаб сборной России вылетом в Будапешт на матч группового турнира Лиги наций против Венгрии сдали третий тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Telegram-канал команды.

По его итогам у всех — отрицательные результаты.

Матч Лиги наций Венгрия — Россия пройдет в воскресенье, 6 сентября. Начало встречи — в 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Венгрия — Россия

Венгрия — Россия

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