Игроки сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем с Венгрией

Вчера перед вылетом в Будапешт члены национальной сборной России прошли очередное, третье по счету тестирование на новую коронавирусную инфекцию. По итогам тестирования все представители команды здоровы.

Игроки и тренерский штаб сборной России вылетом в Будапешт на матч группового турнира Лиги наций против Венгрии сдали третий тест на коронавирусную инфекцию, сообщает официальный Telegram-канал команды.

По его итогам у всех — отрицательные результаты.

Матч Лиги наций Венгрия — Россия пройдет в воскресенье, 6 сентября. Начало встречи — в 21.45. «СЭ» проведет онлайн трансляцию игры Венгрия — Россия