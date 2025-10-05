Игроки сборной России провели первую тренировку на октябрьских сборах

Пресс-служба сборной России объявила о начале учебно-тренировочных сборов национальной команды в преддверии октябрьских матчей.

В воскресенье, 5 октября, футболисты провели восстановительную тренировку в зале.

В итоговый состав сборной России на BetBoom матчи вошли 30 игроков. 10 октября сборная России сыграет против Ирана, а 14 октября — против Боливии.

Сборная России и российские клубы отстранены ФИФА и УЕФА от международных соревнований с февраля 2022 года.