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Игроки сборной России прошли тест на знание молодежного сленга

21:00
Гильерме. Фото YouTube-канал сборной России
Гильерме. Фото YouTube-канал сборной России
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Игроки сборной России по футболу Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Иван Обляков, Антон Миранчук, Антон Заболотный, Гильерме и Федор Кудряшов прошли тест на знание молодежного сленга.

Футболистов попросили объяснить, что означают слова «войсить», «вписка», «краш», «лойс», «ливнуть», «сяб», «чиллить», «шеймить», «кринж» и «криповый». Большинство слов вызвали у футболистов серьезные трудности, даже у самых молодых.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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