Игроки сборной России прошли тест на знание молодежного сленга

Игроки сборной России по футболу Матвей Сафонов, Георгий Джикия, Иван Обляков, Антон Миранчук, Антон Заболотный, Гильерме и Федор Кудряшов прошли тест на знание молодежного сленга.

Футболистов попросили объяснить, что означают слова «войсить», «вписка», «краш», «лойс», «ливнуть», «сяб», «чиллить», «шеймить», «кринж» и «криповый». Большинство слов вызвали у футболистов серьезные трудности, даже у самых молодых.