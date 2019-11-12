Игроки сборной России после тренировки сфотографировались с болельщиками
16:14
После очередной тренировки в Сочи футболисты сборной России сфотографировались с болельщиками. Видео опубликовал официальный Twitter команды.
После тренировки ? pic.twitter.com/M60xXKS079— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2019
Сборная России готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020. Команда 16 ноября примет Бельгию в Санкт-Петербурге, а 19 ноября в гостях сыграет с Сан-Марино.
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