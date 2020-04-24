Игроки сборной России поддержали медработников в борьбе с коронавирусом

Сборная России в Twitter опубликовала видео с поддержкой медицинских работников.

В ролике приняли участие футболисты основной, молодежной и женской команд.

— Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд, — говорится в сообщении. — Спасибо, герои!

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус подтвержден у 68 622 человек, 5 568 выздоровело, 615 умерло.