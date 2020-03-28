Игроки сборной России рассказали самые важные моменты, которые нужно знать о профилактике коронавируса.

— Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, нам нужно знать о ней чуть больше, — сказал Георгий Джикия. — Вирус передается воздушно-капельным путем, воздушно-полевым и контактным.

— Факторами передачи являются: воздух, пищевые продукты, предметы обихода, кашель, чихание и даже обычный разговор, — продолжил Роман Зобнин. — Будьте аккуратны, берегите себя.

— Если вы почувствовали недомогание, сверьтесь с клиническими симптомами инфекции: повышенная температура, кашель, отдышка, утомляемость, заложенность в груди, — объяснил Алексей Миранчук. Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток.

— Если вы заболели и клинические симптомы схожи — вызывайте врача, — добавил Денис Черышев. — Помните, что вам нужно беречь себя, а также окружающих близких людей.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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