24 марта, 15:47

Кангва — о предстоящем матче с Россией: «Это будет интересная игра против команды с сильными футболистами»

Сергей Ярошенко

Бывший полузашитник тульского «Арсенала» Кингс Канва поделился ожиданиями от BetBoom матча сборной России с Замбией.

«Это будет очень интересная игра против хорошей команды с сильными футболистами. Мы хорошо подготовились к этой игре. Нам сказали, что Дзюба не будет играть, но знаю и других футболистов сборной России», — цитирует футболиста «Чемпионат».

Игра между Россией и Замбией пройдет 25 марта на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат
