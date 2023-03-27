Игрок сборной Ирака: «Если Россия перейдет в АФК, вы будете главными фаворитами»

Полузащитник сборной Ирака Осама Рашид прокомментировал товарищеский матч против сборной России (0:2).

«Я бы хотел, чтобы Россия приехала к нам домой, в Ирак. Мы бы могли вновь провести хорошую игру.

Если Россия перейдет в АФК, вы будете главным фаворитом турнира. Думаю, каждый раз становились бы чемпионами. Почему нет? Но я бы не хотел, чтобы вы переходили, потому что нам тогда еще сложнее будет выиграть. (Смеется.) Но, если это произойдет, вы будете на вершине в Азии и повысите уровень футбола", — приводит слова Рашида «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что на ближайшем исполкоме не будут рассматривать вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию.